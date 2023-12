La Roma sta cercando un difensore centrale per migliorare la rosa a disposizione di José Mourinho nel mercato di gennaio. Tra i nomi sulla lista del gm giallorosso, Tiago Pinto, ci sarebbe anche quello dell’ex Atalanta, Demiral. Come riportato da Sportitalia, il turco, attualmente all’Al Ahli, sarebbe un’idea per la retroguardia giallorossa.