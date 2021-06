Mercato, Pau Lopez e Under vicini al Marsiglia: da definire la formula

Pau Lopez e Cengiz Under sono pronti a cambiare casacca. La Roma è, infatti, in trattativa con il Marsiglia per il trasferimento dei due calciatori in Francia: le parti stanno lavorando al prestito ma è ancora da definire la formula. Secondo quanto riportato da “tuttomercatoweb.com”, il Marsiglia pressa per avere la certezza che in futuro sia Pau Lopez che Under possano diventare due colonne del progetto del club marsigliese. E a metà della settimana che sta per iniziare è attesa l’accelerata forse decisiva.