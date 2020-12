Mercato, Pastore in uscita: diversi club sull’argentino

Javier Pastore è sempre più lontano dalla Roma. A causa dei numerosi problemi fisici – ultimo quello all’anca, per cui si è operato a Barcellona ad agosto -, è stato a lungo tempo ai box. Una sosta che porterà il club giallorosso ed il trequartista argentino a prendere strade diverse. Come riportato su Twitter da Nicolò Schira, Pastore potrebbe lasciare la maglia giallorossa già a partire da gennaio. Alla finestra ci sarebbero diversi club, soprattutto dalla Turchia dove ad attenderlo ci sono Fenerbahce e Galatasaray. Da registrare poi le sirene che arrivano dagli Stati Uniti, dall’Arabia Saudita e dal Qatar.

Javier #Pastore could leave #ASRoma in January. Many clubs are interested in him from #MLS, Arabs countries (Saudi Arabia and Qatar) and Turkey (#Galatasaray and #Fenerbahce have asked for info with his agent Marcelo Simonian). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 13, 2020