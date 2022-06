Mercato, oggi ulteriore offerta per Celik: potrebbe essere l’ultima

The last dance. La Roma oggi farà un nuovo tentativo per Celik. I giallorossi metteranno sul piatto un’altra offerta per il difensore turco. Al Lille sarà formulata una nuova proposta, comprensiva di 7 milioni di euro per il cartellino, cui verrà aggiunta anche una percentuale – il 15% – sulla futura rivendita. Da Trigoria ritengono sia un’offerta giusta, anche perché probabilmente sarà l’ultima. Lo riporta Sky Sport.

L’incombere dell’inizio della stagione – il 4 luglio inizierà il raduno, in programma le visite mediche – non permette una situazione di stallo così prolungato. L’obiettivo di Pinto, tuttavia, è averlo per il ritiro in Portogallo, che prenderà il via dal 12. Ma prima si chiude è meglio è. Per tutti.