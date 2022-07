Mercato, oggi contatto tra Roma e Psg per Wijnaldum: si lavorerà sul nodo ingaggio

L’accordo c’è, ma non totale. Roma e Psg devono definire i termini per l’ingaggio di Georginio Wijnaldum. Ad un passo dal vestire la maglia giallorossa, lo spazio che gli impedisce di arrivare alla corte di José Mourinho verrà cercato di colmare in giornata. Quest’oggi, infatti, è previsto un nuovo incontro tra i due club per trovare un’intesa. La Roma chiede che i francesi partecipino al pagamento dei 9 milioni totali, mentre da Parigi rilanciano la volontà che a provvedere al salario siano i giallorossi. Lo scrive gianlucadimarzio.com.