Mercato, offerta del Tottenham per Zaniolo: trattativa avanzata

Il Tottenham ha presentato un’offerta per Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da Radio Radio, gli Spurs hanno fatto passi concreti per l’acquisto del numero 22 della Roma. Sembrerebbe che la trattativa sia in fase “molto avanzata”.

L’interesse degli inglesi non si era mai sopito. La fiamma, però, si è riaccesa nell’amichevole della scorsa settimana Israele. Conte e Paratici hanno deciso a Haifa di muoversi concretamente per un obiettivo da tempo nella testa della società inglese e del dirigente ex Juve, che lo voleva già in bianconero.