Mercato, occhi su Bednarek del Southampton. Mourinho lo seguiva dai tempi del Tottenham

José Mourinho guarda ancora in Premier League. Dalla Polonia si parla di un interessamento nei confronti del centrale difensivo Jan Bednarek, autore di un’ottima stagione con la maglia del Southampton, da 34 presenze e 4 gol. Ha un contratto fino al 2025, ma secondo ‘Meczyki TV’ il centrale della nazionale – compagno quindi di Zalewski – è destinato ad andare via dai Saints già quest’estate. E la Roma avrebbe appunto messo gli occhi su di lui: è un classe ’96, ha altre richieste dalla Premier League e Mourinho lo voleva già ai tempi del Tottenham. Col Southampton ci sarebbe però da trattare sul prezzo, visto che le richieste non sarebbero basse.