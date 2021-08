Mercato, Nzonzi fa muro per la cessione: due le opzioni

Steven Nzonzi fa muro. Il centrocampista francese è dai tempi ai margini della Roma. Tiago Pinto avrebbe trovato più di qualche società che potrebbe essere interessata all’acquisto del transalpino. Ogni trattativa è però bloccata dalla volontà di Nzonzi. Come riportato da Eleonora Trotta di Calciomercato.it, il 32enne non vuole lasciare lo stipendio percepito attualmente dal club giallorosso. Due le opzioni per l’ex Rennes: risoluzione del contratto con la buonuscita oppure avere sul tavolo un’offerta pari all’attuale stipendio.

#Nzonzi punta alla risoluzione del contratto con buonuscita. Oppure ad un ingaggio in grado di garantirgli (con contributo @OfficialASRoma) l’attuale stipendio. In sostanza, non vuole rinunciare ad 1 euro dopo esser stato messo alla porta @calciomercatoit #calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 22, 2021