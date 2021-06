Milan, Roma e Arsenal su Marcel Sabitzer, centrocampista del Lipsia. L’austriaco classe 1994 ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e – secondo Sport Bild – starebbe pensando di non rinnovare per iniziare una nuova avventura altrove. Già quest’estate per il club tedesco e il giocatore potrebbero arrivare offerte importanti. Sabitzer avrebbe espresso al suo entourage il desiderio di continuare a giocare la Champions League anche nella sua eventuale nuova destinazione.