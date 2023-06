Stando a quanto riportato da FirenzeViola.it, il Fulham sarebbe interessato all’acquisto di Roger Ibanez. Non decollando la trattativa per Igor, il club inglese avrebbe messo nel mirino un altro difensore della Serie A. Il numero 3 giallorosso, visto il ritorno di Llorente, l’arrivo di N’Dicka e il rinnovo di Smalling, avrebbe meno minutaggio della scorsa stagione e per Tiago Pinto sarebbe un sacrificio per rientrare nei paletti imposti dall’Uefa. Il brasiliano, di origini uruguaiane, è arrivato nella Capitale nel 2020, collezionando 106 presenze e 6 gol.