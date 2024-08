La trattativa per completare il passaggio di Dybala all’Al-Qadisiah è in corso. Infatti come riporta Fabrizio Romano su “X“, i colloqui tra tutte le parti coinvolte non sono ancora conclusi. Per l’argentino è pronto un contratto di tre anni per un totale di 60 milioni di euro. Ancora non è ancora arrivato il via libera definitivo per la chiusura dell’affare, le parti sono ancora al lavoro per cercare di trovare un accordo sui dettagli chiave.