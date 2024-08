Il Milan sta per concludere l’acquisto di Fofana dal Monaco, nonostante ciò non ha intenzione di fermarsi sul mercato. Infatti come riportato da skysport.it, i rossoneri vogliono rinforzare il reparto avanzato e per far ciò stanno continuando a monitorare la situazione di Abraham, che la Roma vorrebbe cedere a titolo definitivo, e Chiesa, messo fuori rosa dalla Juventus e seguito anche dai giallorossi.