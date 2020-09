Mercato, “no” di Fienga per l’inserimento di Bove nell’affare Under-Milik

La Roma si tiene stretta i suoi giovani più forte e fa muro alle richieste delle altre società. Lo scambio Under-Milik fatica a decollare per le esose volontà di De Laurentiis. In un primo momento sembrava essere Riccardi quello “sacrificato“, ma alla fine il centrocampista è diretto a Pescara per crescere in prestito. Il Napoli, dunque, ha chiesto Bove alla Roma, ma anche qui è arrivato un secco “no” da parte del CEO Fienga. Il ragazzo è convalescente da un’operazione al piede ed è uno dei giovani su cui punterà forte la società nei prossimi anni. I lavori per trovare la quadra vanno avanti. Lo riporta il Corriere dello Sport.