Il futuro di Justin Kluivert è ancora da scrivere. Il figlio d’arte sembrava essere a un passo dal trasferimento in Ligue 1 ma secondo le indiscrezioni del giornalista di Sportitalia, il Marsiglia non avrebbe ancora presentato alcuna proposta alla Roma. Frattanto Kluivert si sta allenando con il resto della squadra e non è da escludere che Mourinho potrebbe decidere di farlo restare in squadra.