Mercato, nei prossimi giorni Calafiori darà una risposta al Cagliari

Il mercato di gennaio entra nel vivo, non solo con i nomi in entrata ma anche con quelli in uscita. In casa Roma, Riccardo Calafiori sembra destinato a lasciare il club per la seconda parte di stagione. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il calciatore, al momento in vacanza, darà una risposta al Cagliari nei prossimi giorni.