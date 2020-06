Mercato, Milan su Under, agente al lavoro per portare il turco in rossonero

Come ogni anno, la Roma nella sessione di mercato dovrà fare i conti con il bilancio e cedere qualche pezzo pregiato della rosa. Uno dei principali indiziati è Cengiz Under, esterno d’attacco turco nella Capitale dal 2017. Il classe ’97 piace a diversi club, ma stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il suo agente, Fali Ramadani, lo sta proponendo al Milan, in virtù anche del suo rapporto Ralf Rangnick, che dovrebbe arrivare in rossonero in estate. Su Under però rimane l’interesse dell’Everton, con Ancellotti che stima molto l’esterno giallorosso.