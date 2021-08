Mercato, Milan e Florenzi viaggiano spediti. Piace Dest del Barcellona

La Gazzetta dello Sport (A.Gozzini) – Gli interessi di Alessandro Florenzi e quelli di Stefano Pioli già coincidono: lavorare insieme. Va trovata la quadra tra Roma e Milan, che lavorano per l’intesa sulla formula del trasferimento. In mezzo la diplomazia dell’agente Alessandro Lucci. I rossoneri avrebbero voluto limitarsi ad un prestito secco per non gravare sul prossimo bilancio con un obbligo di riscatto. Il tentativo di andare incontro alla Roma con un diritto di riscatto andrà in scena oggi, mentre i giallorossi non sembrano voler cedere: c’è necessità di monetizzare dalla cessione. C’è poi la questione del pagamento del prestito: il Milan lo vorrebbe gratuito, mentre la Roma lo preferirebbe, ovviamente, oneroso. Intanto i rossoneri lavorano anche alle possibili alternative: piace Dest del Barcellona.