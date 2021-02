Mercato, Meret-Napoli in rottura. La Roma ci pensa, ma De Laurentiis chiede 30 milioni

Sempre meno spazio per Alex Meret al Napoli, ormai scavalcato da Ospina nelle gerarchie di Gattuso. La Roma, alla ricerca di un portiere per la prossima stagione, è interessata all’estremo difensore partenopeo. Secondo quanto riporta calciomercato.com però, la richiesta del presidente De Laurentiis è alta: 30 milioni per il portiere, su cui c’è anche l’interesse dell’Inter, alla ricerca di un sostituto per Handanovic. In caso di addio di Gattuso, Meret potrebbe guadagnare terreno e tornare a giocarsi un posto da titolare.