Robin Olsen è rientrato nella Capitale dopo l’esperienza in prestito al Cagliari, in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro. Sul portiere svedese c’era l’interesse dello Sporting Lisbona, ma secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record, il club avrebbe messo gli occhi su un altro calciatore. Il nuovo obiettivo della squadra portoghese sarebbe il secondo portiere dell’Atletico Madrid, Antonio Adàn, ritenuto adatto per affiancare il giovane Luis Maximiano.