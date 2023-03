Mercato, la Roma sulle tracce di Gnonto. Sull’azzurro le big della Serie A

Tiago Pinto sarebbe sulle tracce di Wilfried Gnonto. L’attaccante azzurro sta diventando sempre più letale nel Leeds, allenato dallo spagnolo Javi Gracia, con il quale ha collezionato 4 gol e 3 assist in 22 partite tra Premier League e coppe. Le le big della Serie A, come Milan, Napoli, Atalanta e Juventus (che avrebbe una corsia preferenziale con l’operazione McKennie, nel mercato di gennaio). La pausa nazionali potrebbe essere un momento chiave per la programmazione della prossima stagione. Lo riporta il portale inglese 90 Min.