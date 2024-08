La Roma starebbe preparando la giusta offerta da presentare al Borussia Mönchengladbach per Kone. Il centrocampista francese, seguito anche dal Milan, come riportato dall’esperto di mercato, Ekrem Konur, avrebbe aperto al trasferimento in giallorosso. Le prossime ore saranno decisive per l’esito della trattativa.

Filippo Biafora ha riportato dell’accordo raggiunto tra la società giallorossa e il classe 2001, sulla base di 3 milioni annui. La trattativa da sbloccare sarebbe tra i due club, con i tedeschi che chiedono 20 milioni di euro. La cessione di Abraham potrebbe accelerare la trattativa.