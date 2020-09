Mercato, la Roma pensa al ritorno di Rudiger

La Roma vuole completare il reparto difensivo e, dopo l’acquisto di Kumbulla, comincia a pensare ad un piano B nel caso in cui non riuscisse a concludere la trattativa con il Manchester United per Smalling. Secondo quanto riporta Manuel Veth di Transfermarkt, i giallorossi stanno pensando al ritorno di Antonio Rudiger, scivolato al quinto posto nelle gerarchie dei Blues. Sul difensore c’è anche l’interesse del Barcellona e di un altro club di Premier League.

Roma and another Premier League club also want Rüdiger. He will not return to the #Bundesliga it seems.

— Manuel Veth (@ManuelVeth) September 23, 2020