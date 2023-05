Mercato, la Roma non dovrebbe riscattare Llorente

Le prestazioni sfoderate prima dell’infortunio sono state altamente convincenti. Diego Llorente, però, non sembra destinato alla permanenza nella Roma. Il club giallorosso, infatti, non prende in considerazione l’acquisto del centrale spagnolo dal Leeds. L’iberico, giunto nella Capitale nel mercato di gennaio, è arrivato in prestito con diritto di riscatto, fissato a 18 milioni di euro.

Per la difesa i piani della Roma sono delineati: N’Dicka è vicino, mentre Ibanez dovrebbe salutare. Il brasiliano è infatti richiesto da diversi club e permetterebbe a Tiago Pinto di realizzare una cospicua plusvalenza, necessaria per le condizioni imposte dal Fair Play Finanziario. Sfortunato lo spagnolo, che dunque visto l’infortunio – lesione al bicipite femorale – non dovrebbe indossare più la maglia giallorossa. Lo scrive il Corriere dello Sport.