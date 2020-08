La Roma guarda in Argentina per la porta. I giallorossi potrebbero avere la necessità di sostituire Pau Lopez in caso di una partenza dello spagnolo. Così il club – stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio su Sky – avrebbe mostrato interesse per Esteban Andrada del Boca Juniors. Il costo del classe ’91 si aggira intorno ai 10 milioni di euro.