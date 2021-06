Per il momento non è stato ancora fatto nulla. Ma le discussioni procedono. Il PSG è molto vicino ad acquistare Donnarumma a parametro 0 a cifre da capogiro. L’ex portiere del Milan dovrebbe vincere la concorrenza di Navas oppure potrebbe andarsene per una stagione in prestito. Come riporta l’Equipe, la Roma, che cerca un portiere, sarebbe in pole position ad accoglierlo. Sarebbe un grande acquisto per Mourinho che potrebbe fare affidamento a un grande giocatore tra i pali.