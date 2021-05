Xhaka potrebbe realmente essere il primo colpo della Roma di Mourinho. Come riporta il portale svizzero Blick, i giallorossi e l’Arsenal hanno avviato i colloqui per il trasferimento. Il punto debole in queste trattative sono evidenti: l’Arsenal, che ha pagato 45 milioni di euro anni fa il giocatore, vorrebbe guadagnare più soldi possibile. I giallorossi offrono 13 milioni, i gunners ne vogliono 25. Si può trovare un accordo sui 18. Il giocatore sarebbe entusiasta di lavorare con Mourinho.