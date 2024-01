La Roma continua la ricerca di un difensore. Non è semplice trovare una soluzione a costo quasi zero e che possa supportare concretamente la difesa dello Special One. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella lista del gm Pinto c’è Ben Godfrey dell‘Everton che gioca poco o niente ma che è atleticamente pronto. Il club giallorosso già in passato ha concluso affari in entrata proprio dalla Premier League, il miglior campionato da cui pescare epurati dai rispettivi club ma di un buon livello. Un po’ come è successo con Llorente un anno fa.

