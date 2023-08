Spunta una luce nella trattativa per Marcos Leonardo. Secondo quanto riporta Gianluca di Marzio, la Roma avrebbe aperto alle richieste del Santos per Marco Leonardo. Offerti 12 milioni più 6 di bonus ed una percentuale sulla futura rivendita. L’accordo tra i due club non si sarebbe ancora raggiunto per paura delle contestazioni da parte dei tifosi del Santos. Se l’affare andrà in porto, i giallorossi punteranno anche Zapata. L’alternativa sarebbe Muriel.