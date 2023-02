Mercato, la Roma accelera per Hjulmand: su di lui anche Juve e Atalanta

La Roma in pressing su Hjulmand. Secondo la Gazzetta dello Sport, Pinto vorrebbe accelerare per far arrivare in giallorosso Hjulmand, per concludere l’azione di mercato servirebbero però circa 20 milioni di euro. Nell’affare per accontentare entrambe le parti possono rientrare dei giovani talenti del vivaio romanista. La concorrenza in Serie A è alta, visto che il giovane danese piace anche alla Juventus e l’Atalanta. Inoltre a gennaio il club pugliese ha rifiutato un’offerta importante da parte del Southampton, 14 milioni di euro. Non sarà un’operazione così semplice per Tiago Pinto.