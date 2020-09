La Juventus spinge per portare Luis Suarez a Torino. Secondo quanto riporta Sky Sport, i bianconeri stanno pensando di riconoscere dei bonus al Barcellona per liberare il giocatore uruguaiano, che sta trattando per risolvere il proprio contratto con i blaugrana. Suarez sarebbe il primo nome sulla lista dei rinforzi in casa Juventus, seguito da Edin Dzeko. La trattativa con il bosniaco è attualmente in fase di stallo.