Mercato: la Juventus ottimista sulla trattativa Frattesi, ma prima bisogna vendere

La Juventus continua a monitorare la pista che porta a Davide Frattesi. L’ex Primavera della Roma, seguito e accostato alla società giallorossa nelle scorse sessioni di calciomercato, sarebbe in cima alla lista dei bianconeri. Prima di affondare però la trattativa con il Sassuolo, la Juve dovrebbe fare cassa cedendo McKennie, Arthur e Zakaria. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe ottimismo per la buonuscita dell’operazione. La Roma ha anche il 30% della rivendita, ma soprattutto, con l’arrivo di Aouar sembrerebbe essersi defilata per la corsa al centrocampista neroverde.