Nei giorni scorsi si era parlato di un affare ben avviato tra Roma e Leeds per portare nella capitale, oltre a Llorente, anche il classe 97 Kristensen. Il club di Trigoria ha già ricevuto l’ok da parte del danese e starebbe cercando la formula giusta con i Whites. Tiago Pinto sta premendo per il prestito, da valutare se inserire o no un riscatto e in caso a quali condizioni.

Infatti, come riporta gianlucadimarzio.com, nei contratti dei giocatori del club inglese ci sarebbe una clausola che gli permetterebbe di partire in prestito secco, dopo la retrocessione. La Roma però starebbe cercando vie più amichevoli per non rovinare i buoni rapporti tra le società. Si può leggere anche, come tra mercoledì e giovedì ci saranno novità sull’esito della trattativa .