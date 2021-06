Mercato, Kostic offerto alla Roma

Il mercato sta per entrare nel vivo e i procuratori cominciano a cercare un posto ai loro assistiti. Tra questi, uno dei più potenti, è sicuramente Ramadani che è anche l’agente di Sarri. Il neo allenatore della Lazio vuole un mercato rapido per avere la rosa subito a disposizione e tra gli acquisti da fare ci sarebbe anche quello di Kostic. L’esterno dell’Eintracht Francoforte resta una priorità del club biancoceleste, ma far trascorrere troppo tempo potrebbe essere pericoloso.

Leggi anche: Mercato, sondaggi di Granada e Lille per Pau Lopez

Per questo Ramadani e il club tedesco si guardano in giro per capire altre possibilità. Tra queste c’è anche la Roma: infatti l’Eintracht, che ha bisogno di cedere l’esterno, l’ha offerto anche al club giallorosso che comunque deve vendere prima gli esuberi prima di fare altri investimenti. Lo riporta Alfredo Pedullà.