Mercato, Kluivert verso la permanenza: Mourinho è intenzionato a tenerlo

Per Justin Kluivert si potrebbe aprire presto un nuovo capitolo della sua carriera. L’esterno tornerà alla Roma dopo l’esperienza al Lipsia e troverà José Mourinho. Il portoghese è un suo estimatore (tutti ricordano il suo dialogo dopo la finale di Europa League).

Per questo, come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, il neo mister della Roma è intenzionato a tenere l’olandese in rosa per rivalutarlo. Al momento, quindi, Kluivert è in vantaggio per quanto riguarda una permanenza rispetto ad altri giocatori che rientreranno dai prestiti: uno su tutti Under.