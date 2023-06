Il calciomercato entra nel vivo, e prima di siglare altri nuovi acquisti dopo N’Dicka e Aouar, la Roma ha bisogno di completare alcune uscite, una tra tante quella di Kluivert. Secondo quanto riportato di recente da Fabrizio Romano, il Bournemouth è pronto a programmare le visite mediche per Kluivert nelle prossime ore. Se tutto va bene e i documenti vengono controllati e firmati, l’operazione si chiuderà con un compenso di £ 9.5 milioni, £ 850.000 in più e contratto quinquennale per l’esterno olandese.

Bournemouth are prepared to schedule medical in the next 24 hours for Justin Kluivert if all goes to plan, documents are being checked and signed. 🔴🍒

£9.5m fee, £850k add ons and five year deal to the Dutch winger. pic.twitter.com/JonzmXZ7eu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2023