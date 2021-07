Mercato, Kluivert ad un passo dal Nizza

Il futuro di Justin Kluivert sarà lontanto dalla Roma. Dopo aver ricevuto un’offerta nei scorsi giorni, adesso sembrerebbe cosa fatta il passaggio in Ligue One. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, l’esterno olandese è ad un passo dal vestire la maglia del Nizza. Galtier sta spingendo direttamente con il giocatore per convincerlo. I due club sono pronti a raggiungere un accordo. Trattativa nelle fasi finali.

Justin Kluivert is now close to join OGC Nice from AS Roma. Christophe Galtier is pushing directly with the Dutch winger – the two clubs are set to reach an agreement. Deal at final stages. 🇳🇱 #OGCNice #ASRoma

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2021