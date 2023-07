Sul taccuino di Tiago Pinto c’è il nome di Kamada. Il giapponese sarebbe il profilo perfetto per rinforzare il centrocampo giallorosso, e, con i problemi legati al Financial Fair Play, un altro colpo a parametro zero sarebbe l’ideale, cosi da poter investire tutti i soldi sull’attacco. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, Daichi Kamada sarebbe stato offerto all’Atletico Madrid vista la trattativa fallita con il Milan e lo stallo delle altre pretendenti.

Daichi #Kamada has been offered to #AtleticoMadrid as a free agent after the deal collapsed with #ACMilan (done deal with #Maldini, but Moncada and Furlan have decided not to formalize the agreement, because they will use the last extra UE position for #Chukwueze). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 22, 2023