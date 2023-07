Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Ieri pomeriggio Alice Campello, la moglie di Alvaro Morata, ha pubblicato un video in cui i tre figli maschi della coppia (i gemelli di cinque anni Leonardo e Alessandro e Edoardo, di tre) indossano la maglia del papà. Quella dell’Atletico Madrid.

Indizio di mercato o, semplicemente, i piccoli hanno scelto da soli? Non si sa, ma si sa che sotto il video ci sono state decine di commenti da parte dei romanisti che non vedono l’ora di osservare i baby Morata con la maglia giallorossa. Da cosa dipende? Non tanto da mamma e papà, entrambi felicissimi di un trasferimento a Trigoria. Ma da Roma e Atletico Madrid.

Le due società non hanno l’accordo semplicemente perché, ad ora, non è arrivata dall’Italia l’offerta ufficiale al club spagnolo. Club che non ha voglia di “cacciare” Morata – e né Morata ha voglia di arrivare a rottura – ma è ben disposto a ricevere se non i 21 milioni previsti dalla clausola, almeno una cifra simile. Fonti italiane e spagnole concordano: a 16-17 milioni più bonus facili si può chiudere. Una cifra che né la Roma, né l’Inter, né la Juventus hanno per ora messo sul piatto. L’offerta araba c’è, ma Alvaro e famiglia non l’hanno presa in considerazione.