Nikola Kalinic è stato stregato dalla Roma. L’attaccante croato, come riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport, sta rifiutando ogni destinazione ed ogni tipo di trasferimento per tornare nella Capitale e fare il vice Dzeko. Questa estate ha fatto ritorno alla base, l’Atletico Madrid, dopo che il prestito ai giallorossi era terminato con l’eliminazione in Europa League col Siviglia.