“No“. È la risposta data da Isco alla Roma. Il centrocampista spagnolo ha declinato l’offerta giallorossa. L’ex Real Madrid, svincolatosi dai Blancos, era stato cercato dalla società capitolina. Ieri si era parlato di un accordo vicino, con la possibile firma per la prossima settimana. A quanto pare, però, il matrimonio tra Isco e la Roma non s’ha da fare. L’iberico, infatti, vorrebbe disputare ancora la Champions League. Lo si apprende da As.