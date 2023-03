Il mercato non finisce davvero mai. Per la Roma si pensa soprattutto ai rinnovi di Smalling su tutti, ma Pinto si guarda attorno. Come riportato Sportitalia infatti, il club giallorosso ha messo nel mirino Nico Elvedi. Centrale del Borussia Mönchengladbach, il suo contratto scadrà a giugno 2024 e dunque costituisce un’occasione per la prossima estate. Sullo svizzero classe 1996 c’è però una concorrente importante: si tratta degli inglesi del Tottenham.