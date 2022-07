Mercato, incontro con gli agenti di Dybala: trattativa aperta. Si attende la risposta dell’argentino

Dopo tante indiscrezioni si è finalmente aperta la trattativa per Paulo Dybala. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma ha avuto un incontro con gli agenti del giocatore per cercare di trovare la quadra. L’offerta è stata formulata, attesa la risposta del fantasista argentino. Tiago Pinto e Mourinho cercano di tentare il colpo importante che possa accendere la piazza.

AS Roma had a meeting today with Paulo Dybala’s agents. Opening bid on the table, trying to convince the player – Dybala who will make final decision on future soon. 🇦🇷 #transfers @DiMarzio

Tiago Pinto and José Mourinho, now trying – Dybala’s still available as free agent.

