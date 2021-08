Il futuro di Borja Mayoral potrebbe prendere una piega molto inattesa. In queste prime partite l’attacco della Roma ha girato alla grande e tra di loro non si è mai visto in campo proprio l’attaccante spagnolo. Il Real Madrid, quindi, sta valutando l’opzione di interrompere il prestito (rinnovato quest’anno per la seconda stagione) dello spagnolo. Mayoral è seguito soprattutto in Premier League dal Crystal Palace e in Serie A dalla Fiorentina. Lo riporta as.com.