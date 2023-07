Il Milan sta pensando a Calafiori per sostituire Ballo-Tourè. L’ex Roma, secondo Calciomercato.com, potrebbe essere la vera sorpresa del mercato rossonero con Tiago Pinto che pregusta la plusvalenza. Sul calciatore del Basilea la Roma possiede il 40% sulla rivendita del cartellino. Una soluzione, quella della cessione, che farebbe felici le casse dei Friedkin. Altro segnale della ricerca di un terzino per il Milan è dettata dalla mancata convocazione di Ballo-Tourè per la tournée negli Stati Uniti, in attesa di capire il proprio futuro. Il laterale classe 2002 Calafiori potrebbe tornare dunque molto presto in Italia, forse ad attenderlo questa volta saranno i rossoneri di Gerry Cardinale.