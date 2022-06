Mercato, il Marsiglia vuole Kluivert: offerti 10 milioni

Il Marsiglia ha praticamente raggiunto l’accordo con il Torino per il trasferimento di Luis Henrique. La squadra francese, per sostituirlo, sta guardando in casa Roma e in particolare a Justin Kluivert. L’esterno olandese, tornato dal prestito al Nizza con buoni risultati, non è nei piani di Mourinho ed è finito sul mercato. La Roma lo valuta 15-18 milioni, ma, stando a quanto riportato da TMW la prima proposta del Marsiglia è decisamente più bassa: 10 milioni. I contatti proseguiranno nei prossimi giorni: Luis Henrique a un passo dal Torino e il suo posto all’OM può esser preso da Kluivert.