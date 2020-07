Il Lipsia sta tentando tutte le strade per tenere ancora in Germania Patrik Schick. L’attaccante ha giocato una buonissima stagione tanto da convincere la dirigenza a puntare su di lui per il dopo Werner, accasatosi al Chelsea. Il club tedesco, però, in questo momento non ha i fondi per riscattare il ceco, la Roma vuole 29 milioni di euro, e quindi sta studiando una nuova proposta. Come riportato da Gianluca Di Marzio il Lipsia ci sta provando con un prestito con l’obbligo di riscatto.