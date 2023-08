Possibile cessione per a Tiago Pinto di un giovane della Roma. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com il Catanzaro, squadra neopromossa in Serie B, starebbe spingendo per acquistare Keramitsis, centrale classe 2004 della Roma. Si attende l’ok dei giallorossi per il prestito del prospetto greco, ma la trattativa non è semplice.