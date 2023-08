Marko Arnautovic all’Inter. Nelle ultimissime ore è stata trovata la quadra tra il club nerazzurro e il Bologna e adesso l’austriaco si aggregherà alla rosa di Simone Inzaghi già prima dell’esordio in campionato di sabato contro il Monza. L’affare dovrebbe costare all’Inter circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus, mentre per l’austriaco è pronto un contratto triennale. Il ritorno del classe ’89, ormai ad un passo, come riportato da tuttomercatoweb.com