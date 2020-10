Mercato, il Cagliari pensa a Bruno Peres. Operazione a zero e contratto biennale per il terzino

L’Unione Sarda – Il Cagliari sta pensando ad un’operazione last minute per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Eusebio Di Francesco. Il club sardo, infatti, vuole portare nell’isola Bruno Peres. I rapporti tra le due società sono ottimi e la Roma potrebbe decidere di liberare il laterale brasiliano, con il contratto in scadenza al giugno 2021, a zero. Per quel che riguarda il calciatore, invece, gli verrà offerto un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, spalmando l’attuale ingaggio da 3 milioni netti a stagione.