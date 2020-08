Qualcosa potrebbe muoversi nel mercato della Roma in uscita. Sono tanti gli esuberi che i giallorossi cederebbero volentieri e tra questi figura Juan Jesus che non ha mai trovato spazio con Fonseca. Come riporta l’Unione Sarda il brasiliano piace al Cagliari, con Di Francesco che lo conosce molto bene avendolo allenato nella Capitale per più di un anno. Nella trattativa potrebbero entrare anche Cragno, il giovane Ladinetti e Florenzi. L’ostacolo più grande è l’ingaggio dell’ex Inter.